Von Nils Minkmar

Wenn am Mittwochmorgen mitten in der bislang heftigsten Welle der Pandemie der Vorstand des Bundes der Zeitungsverleger und Digitalpublisher zusammenkommt, geht es um mehr als um eine verunglückte SMS ihres Präsidenten Mathias Döpfner an den Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre. Es geht auch gar nicht um die Frage, wie sich private Nachrichten in einem öffentlichen Kontext deuten lassen, oder ob es überhaupt okay war, diese SMS zu veröffentlichen. Es geht nicht mal darum, welcher Verband dieser Welt einen Präsidenten dulden möchte, der im Austausch mit einem Freund Sinn, Ethos und sämtliche Mitglieder dieses Verbandes herabwürdigt - würde die Nasa einen Chef dulden, der privatissime verbreitet, die Sonne kreise um die Erde?