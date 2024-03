Von Jakob Biazza

Sind wieder Symbolpolitikwochen im Hause BRD. Prächtige Tage für Vorhaben, die in der Realität sehr wenig bewirken - und in den Köpfen sehr viel. Wenigstens gefühlt kommen die ja periodisch, wenn auch in nicht ganz nachvollziehbaren Zeitspannen. Bisschen wie Ferrero Rocher mit weißer Schokolade. Oder die internationalen Gerichte früher bei McDonalds. Aktuell also: Los Wochos bei der Sozialgesetzgebung. Asia Woken für "Totalverweigerer".