Von Aurelie von Blazekovic

Im Fernsehrat des ZDF sind 60 Männer und Frauen versammelt, von A wie Hans Ulrich Anke, Präsident des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland, bis W wie Frank Werneke, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi. Die Vielfalt der Gesellschaft soll in dem öffentlich-rechtlichen Gremium abgebildet werden, was man bei einer Überblickansicht der Mitglieder für mittelgut gelungen halten darf. Kirchen, Verbände, Politiker sind vertreten, aber eine Gesellschaft mit einem 23-prozentigen Anteil allein an Staatssekretären und Ministern (14 von 60 Fernsehratsmitgliedern) möchte man sich eigentlich nicht vorstellen.