Von Ulrike Nimz

Der Chef vom SPD-Ortsverein Lubmin hat eine Kaffeetafel aufgebaut, zwei Klappstühle, Tischdecke, Sprühsahne. Ein Picknick am Wegesrand, ganz in der Nähe der Röhre, die Russland und Deutschland verbinden sollte wie eine Nabelschnur. Nun ist Nord Stream 2 nutzlos, Symbol für die verheerende Energiepolitik vergangener Jahre und alles, was der Krieg sonst noch so zwischen Ost und West zerstört hat. Frank Tornow, ein freundlicher Mann im Blümchenhemd, sieht das ein bisschen anders, obwohl er das gleiche Parteibuch wie der Bundeskanzler hat. Die Zukunft des einstigen Fischerdorfs hängt am Gas, und das könnte doch noch immer fließen, wenn es nur gewollt wäre. "Die große Politik hat entschieden", sagt Frank Tornow, der nur kleine Politik macht. Er klingt wie jemand, der mal wieder ohne Schirm in ein Unwetter geraten ist.