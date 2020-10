Das Transparent am "Haus des Lehrers" in der Berliner Karl-Marx-Allee erinnerte 1999 an die friedliche Revolution - war aber auch Ausdruck unerfüllter Hoffnungen.

Auch dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung heißt es oft: Wir. Die. Ossi. Wessi. Unsere Autorin ist 1986 geboren, in einem Dorf in Sachsen aufgewachsen und findet: So kommen wir nicht weiter.

Essay von Antonie Rietzschel

Es war kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg im Spätsommer 2019, als der Spiegel das Foto eines Anglerhuts in Schwarz-Rot-Gold auf den Titel packte. "So isser, der Ossi", stand darauf. Und jeder musste an das runde, verschwitzte Gesicht des Pegida-Demonstranten denken, der in die Kamera eines ZDF-Teams nölte: "Hörn se auf, mich zu filmen."