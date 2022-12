Von Fritz Göttler

Der Tote liegt mitten im Zimmer, direkt unter seinem Bett. Die anwesenden Kriminalisten wirken irritiert, Inspektor Lestrade, Doktor Watson und Sherlock Holmes. Hat er sich beim Sturz aus dem Bett den Hals gebrochen? Unerklärlich ist, dass das Bett an der Decke angenagelt ist: Eben darum geht es in diesem "Curious Case of the Upside Down Room", dem seltsamen Fall des umgekehrten Zimmers.