Das Mahnmal für die Opfer der deutschen Racheaktion in Lidice. Alle Männer wurden in der Nacht zum 10. Juni 1942 ermordet, Frauen und Kinder deportiert und viele später ermordet.

Von Viktoria Großmann

Achtzig Jahre später ist es noch immer die Straßenbahn Nummer 3, die aus dem Prager Stadtteil Libeň kommend den Berg heraufrumpelt. Wer heute an der Haltestelle Vychovatelná aussteigt, kann sich leicht ins Tatgeschehen versetzen. Seit einem Jahr zeigt ein Gemälde auf der Mauer, die sich die mehrspurige Straße entlangzieht, was an diesem Ort geschah. Schwarze Silhouetten auf Gelb, ein Mann an eine Laterne gelehnt, ein Fahrrad, ein Auto, eine Bombe.