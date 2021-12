Überall stecken jetzt Extra-Proteine drin, ob in Pudding, Brot oder Tiefkühlpizzas. Aber wozu das alles? Über den absurden Eiweiß-Wahn.

Von Jan Kedves

Ja, so ein dicker Bizeps oder gemeißelte Sixpack-Furchen am Bauch können schon schön sein, keine Frage. Nur fragt sich, ob man diese Attribute dadurch bekommt, dass man nur fleißig genug mit der stärksten Muskulatur im menschlichen Körper, ja tatsächlich, mit den Kaumuskeln im Kiefer in Fitness-Nussriegel der Marke Adonis mit extrahohem Eiweißgehalt beißt oder statt normaler Pasta nur noch mit Protein gepimpte Fitness-Pasta kaut.