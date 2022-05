Erinnerungen an die Mafiajäger: Giovanni Falcone und Paolo Borsellino auf einem Wandbild in Palermo.

Von Stefan Ulrich

Auf der Fahrt vom internationalen Flughafen Punta Raisi nach Palermo tauchen zwei sandsteinrote Stelen am Rand der Autobahn auf. In der kargen westsizilianischen Landschaft wirken sie wie Obelisken des alten Ägypten, die irgendein römischer Kaiser hierher verschleppt hat. "23 Maggio 1992" steht in Metallbuchstaben darauf. Darunter folgen fünf Namen: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro und Vito Schifani. Ab und an nimmt ein Auto die Ausfahrt zu einer der Stelen. Junge Paare und Familien steigen aus und stellen sich schweigend davor. Ein Kranz Blumen vertrocknet zu ihren Füßen.