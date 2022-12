Die Zukunft ist unberechenbar, also bereiten wir uns darauf vor, findet Jane McGonigal, US-amerikanische Zukunftsforscherin.

Interview von Julia Rothhaas

Der Blick in die Zukunft mag düster wirken, doch immerhin sieht die Gegenwart bei Jane McGonigal ziemlich gemütlich aus. Die Zukunftsforscherin und Spieleentwicklerin ist per Video aus ihrem Haus bei San Francisco zugeschaltet und hat es sich auf dem Sofa im Wohnzimmer bequem gemacht. Am Kamin hinter ihr hängen bunte Luftballons, die von einem Kindergeburtstag übrig geblieben sein dürften. Ohne durchzuatmen rast die 45-Jährige durch das Gespräch; Redepausen macht sie nur, wenn sie während der Fragen schnell aus einem überdimensionalen Gefäß mit Strohhalm trinkt.