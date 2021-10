Von einem Baudenkmal in Schottland haben sich schon mehr als 600 Hunde gestürzt, viele von ihnen sind gestorben. Warum die Hunde dort so durchdrehen.

Von Titus Arnu

Gemauerte Rundbögen aus grauem Granit, Vorsprünge mit Zinnen, in der Mitte ein Relief mit einem Wappen: Die Overtoun Bridge sieht eigentlich ziemlich hübsch aus. Die Brücke führt in Dumbarton, einer schottischen Kleinstadt in der Nähe von Glasgow, über eine 15 Meter tiefe Schlucht. Einer der Zufahrtswege zum Overtoun House, einem ehemaligen Herrenhaus, führt über die 1895 erbaute Brücke. Ein Baudenkmal aus der viktorianischen Zeit, ein beliebtes Fotomotiv - und aus Sicht vieler Einheimischer ein verfluchter Ort.