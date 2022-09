Von Christiane Schlötzer

An der Küste zwischen Athen und dem Kap Sounion, dort, wo die Sonne den felsigen Boden ausdörrt, in einem baumlosen Land zwischen Berg und Meer, da kamen sie an. Ausgestoßene, Frauen, Kinder, Alte. "Unfähig, ihr Schicksal noch länger zu ertragen", ließen sie sich auf dem harten Boden nieder. "Was haben wir getan", riefen sie, "um das zu verdienen?"