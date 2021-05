Von Julia Rothhaas

Oft versteckt und verwaist in einer Ecke des Parks oder am Ortsausgang gelegen; mal verdreckt, mal ganz ohne Wasser, und ist es befüllt, möchte man trotzdem nicht unbedingt hineinsteigen. Das deutsche Kneippbecken ist vielerorts in keinem guten Zustand, und das liegt nicht nur an den vernachlässigten Bassins. Waten im Wasser, wie ein Storch? Das hat die Großmutter vielleicht noch geschätzt. Man selbst steigt im Pandemiewinter lieber in den eiskalten See oder Fluss. Nichtsahnend, dass man es damit Sebastian Anton Kneipp gleichtut, der das schon vor mehr als 170 Jahren tat.