Alles geht durcheinander, nichts ist beherrschbar: In Deutschland kommen auf 10 000 Geburten 214 Kinder, die vor der Geburt Schäden durch Alkohol erlitten haben.

Wenn Kinder scheinbar grundlos wüten und schreien, auffällig und vergesslich sind, kann das fetale Alkoholsyndrom dahinterstecken, das durch Trinken in der Schwangerschaft entsteht. Wie es sich anfühlt, ein alkoholgeschädigtes Kind großzuziehen.

Milla steht auf einem Ball. Es ist Sonntag in einem Mitmachzirkus für Kinder in Berlin. In einem Zelt liegen Matten auf dem Boden, überall turnen, hüpfen, überschlagen sich Kinder, und mittendrin balanciert Milla auf dem großen Ball. "Guck mal, Mama!", ruft sie ihrer Mutter zu. Ein achtjähriges Mädchen, das sich nicht von den Kindern rundherum unterscheidet.