2. August 2018, 16:40 Uhr Autismus "Er war der Grund für alles"

Andreas ist Autist. Seit 50 Jahren kümmern sich die Eltern um ihren Sohn. Was macht das mit einer Familie? Eine Geschichte über Liebe.

Von Marcus Jauer

Mutter und Vater an einem Tisch. Auch so ein Bild aus dem Fotoalbum der Menschheit. Mutter und Vater, die an einem Tisch sitzen und von sich und ihren Kindern erzählen.

Was haben wir ursprünglich gewollt? Was ist daraus geworden? Wie kam es, dass wir heute in unserem Leben an diesem Punkt stehen und nicht an irgendeinem anderen? Sind wir in Frieden damit?

Elternfragen.

Ursula und Georg Hofer (Name geändert) sind Mitte und Ende 70. Ein selbstsicherer und im ...