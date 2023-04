Von Tobias Kniebe

Wenn jedes Buch im Kopf auch ein Abbild seines Autors erzeugt, in der zugehörigen Phase seines Lebens und Denkens, dann sieht man hier den berühmten Philosophen Slavoj Žižek vor sich, wie er mitten in der Pandemie in der - sagen wir Londoner - U-Bahn sitzt. Und recht grimmig schaut.