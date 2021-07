Massentourismus in Venedig

Von Thomas Steinfeld

Wenn ein Kreuzfahrtschiff in den Canale della Giudecca einfährt, am Markusplatz vorbei, gleicht der Anblick der ersten Szene des ersten "Star Wars"-Films: Ein gigantisches Bauwerk zieht langsam vorüber, größer, als es von einer Kinoleinwand je erfasst werden könnte, und es scheint gar kein Ende damit zu haben, während sich die Stadt in eine Miniatur ihrer selbst verwandelt.