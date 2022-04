Von Till Briegleb und Jörg Häntzschel

Mitte März hat die EU die Ausfuhr von Luxusgütern und Kunstwerken an Russland als Teil ihrer Sanktionen verboten. Doch offenbar sind sich die Regierungen der europäischen Länder nicht einig, was das genau bedeutet. Sonst hätte der finnische Zoll nicht am Mittwoch eine Lieferung mit 23 Kunstwerken gestoppt, die italienische Museen auf dem Landweg an russische Institutionen geschickt hatten. Unter den Werken sollen Gemälde von Tizian, Cariani und Picasso sowie Antonio Canovas Meisterwerk "Der geflügelte Amor" aus den Sammlungen der Eremitage und des Tsarskoye Selo Museums in St. Petersburg und der Tretyakov-Galerie in Moskau sein. Sie waren in den Gallerie d'Italia und im Palazzo Reale in Mailand und in der Fondazione Fendi in Rom ausgestellt.