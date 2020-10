Til Schweiger muss Einblick in Einnahmen geben

Die Drehbuchautorin Anika Decker bekommt Einblick in die Einnahmen von Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken". Das Landgericht Berlin gab dem Auskunftsbegehren in erster Instanz recht, das sich gegen die Produktionsfirma und Rechteinhaberin der Filme sowie gegen einen Film- und Medienkonzern richtete. Zum Verkündungstermin mussten die Parteien nicht erscheinen.

Es geht bei der sogenannten Stufenklage zunächst um die Offenlegung der Einnahmen der Produktionsfirma Barefoot Films und des Verleihs Warner Bros. durch die verschiedenen Auswertungsbereiche - also etwa DVD, Pay-TV und Streamingdienste. Erst im nächsten Schritt könnte es um die Frage der angemessenen Vergütung gehen.

Grundlage ist der "Fairnessparagraf"

Decker hatte die Drehbücher zu Schweigers Filmen geschrieben und dafür 50 000 Euro erhalten. "Keinohrhasen" wurde 2007 mit mehr als sechs Millionen Zuschauern allerdings der erfolgreichste deutsche Film im Kino (nur "Harry Potter und der Orden des Phönix" hatte in Deutschland mehr Besucher). Der Film hat nach der Kinoauswertung außerdem als Home Entertainment und im Fernsehen zusätzlich Geld gemacht - weshalb sich Decker unterbezahlt fühlt.

Die beteiligten Parteien wollten sich vorab nicht zu dem Verfahren äußern. Hintergrund der Klage ist der sogenannte "Fairnessparagraf" im Urheberrecht. Er sieht eine Nachvergütung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. Im Februar hatte der Kameramann Jost Vacano auf dieser Grundlage im Streit um die Vergütung für seine Arbeit am legendären Fernsehmehrteiler "Das Boot" einen Sieg errungen . Der Bundesgerichtshof hatte ihm damals in einem Grundsatzurteil eine angemessene Beteiligung auf der Grundlage des Paragrafen zugesprochen, weil bei dem Filmerfolg die 100 000 Mark zu wenig sind, die Vacano bekommen hatte.

Auch im Fall von "Keinohrhasen" begründete die Zivilkammer 15 des Landgerichts die Entscheidung einer Mitteilung zufolge damit, dass wegen des überdurchschnittlichen Erfolgs der beiden Filme Anhaltspunkte für einen möglichen Anspruch der Klägerin auf weitere Beteiligung bestünden. Dabei könne offen bleiben, ob die Klägerin Alleinautorin der Drehbücher oder lediglich Mitautorin sei.