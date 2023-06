Archäologie-Drama "The Lost King":Fuck you, Shakespeare

Fuck you, Shakespeare

Archäologie-Drama "The Lost King"

Gerechtigkeit für die Hobby-Historikerin, die das Grab von Richard III. entdeckte: Das britische Underdog-Drama "The Lost King" bringt das Münchner Filmfest in Wallung.

Von Tobias Kniebe

Es war eine Pressekonferenz, deren Bilder vor zehn Jahren um die Welt gingen. Unter einem Parkplatz in Leicester waren Gebeine gefunden worden, jetzt wurden die Ergebnisse der DNA-Analyse verkündet: Sie gehörten tatsächlich dem legendären König Richard III. von England. Die Nachricht verbreitet sich als Eilmeldung rund um den Globus. Was damals niemand sah: Auf dem Podium voller Wissenschaftler der Universität Leicester fehlte die wichtigste Figur - die Amateurhistorikerin Philippa Langley, die den Fund erst ermöglicht und die Grabung in Auftrag gegeben hatte.

Der böse Lauf der Dinge also: Eine Frau bringt die Welt in Bewegung, ihren Erfolg aber stehlen Bürokraten und Wichtigtuer und verdrängen sie aus dem Rampenlicht. Ein Trauerspiel in der Wirklichkeit, für einen klassischen britischen Underdog-Film aber ein herrlich gefundenes Fressen.

Und für eine Kinoveteranen wie Stephen Frears erst recht. In seinem reichen Werk hat er immer wieder britische Milieus und Zustände erforscht, vom "Fish & Chips"-Alltag bis zu den einsamen Machtsphären von "The Queen". Steve Coogan, der Schauspieler, der mit "Philomena" zum Autor wurde, um speziell von kämpferischen Frauen zu erzählen, lieferte ihm die Idee und das Drehbuch.

"The Lost King" heißt ihre zweite Zusammenarbeit, die auf dem laufenden Münchner Filmfest einer der stärksten Beiträge ist. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Philippa Langley (Sally Hawkins), die ganz unten beginnt. Sie hat das Chronische Erschöpfungssyndrom und verliert ihren Job in einem Callcenter. Mit ihrem Mann ist sie nicht mehr zusammen. Und ihre Energie reicht kaum für ihre beiden Jungs im Grundschulalter.

Eines Tages aber sieht sie eine Aufführung von Shakespeares "Richard III.", das Schurkenstück schlechthin der Theatergeschichte, mit Richard als Superbösewicht. Shakespeares berühmte Gleichsetzung von Behinderung und Mörderseele - "so lahm und ungeziemend, dass Hunde bellen, hink ich wo vorbei" - geht ihr spontan und gewaltig gegen den Strich. Sie beginnt, Historiker zu studieren, gewinnt ein anderes Bild des 1485 gefallenen Königs und kämpft fortan mit Gleichgesinnten für dessen Rehabilitierung: Underdogs müssen zusammenhalten.

Wohin diese Obsession führen soll, ist ihr allerdings selbst nicht klar. Bis sie auf der Suche nach den historischen Orten des Königslebens mitten auf einem trostlosen Parkplatz des Sozialamts von Leicester steht. Einer der Orte, an denen Spekulationen schon länger die Grundmauern des zerstörten Klosters Greyfriars vermuten - und damit eine der möglichen Grabstellen von Richards seit Jahrhunderten verschollenen Gebeinen.

Auf einmal war da die Sicherheit, auf dem Grab des Königs zu stehen

Der Film erzählt das als einen geisterhaften, mystischen Moment, und genauso berichtet es Philippa Langley in ihren Interviews und Erinnerungen auch: Wie sie plötzlich eine Kälte am ganzen Körper spürte, eine spirituelle Präsenz - erfasst von der nicht mehr wegdiskutierbaren Sicherheit, direkt über dem Grab des Königs zu stehen.

Die Stelle war zu allem Überfluss auch noch mit einem dicken weißen "R" markiert. Das stand zwar für einen "Reserviert"-Parkplatz, aber konnte es nicht trotzdem ein Zeichen sein? Der Film bebildert das Mysterium, indem Richard Langley sogar ständig als Vision erscheint, gar nicht gekrümmt wie bei Shakespeare, sondern jung und freundlich. Er redet sogar mit ihr. Lachhaft unwissenschaftlich? Aber sicher. Nur wurden exakt an dem ominösen Geisterpunkt dann tatsächlich die Knochen des Königs gefunden.

Ein Großteil des Films besteht nach dieser Erscheinung daraus, dass Philippa Langley für ihre Intuition von gestandenen Archäologen und zynischen Funktionären belächelt oder gar verhöhnt wird. Dennoch bleibt sie unbeirrbar und findet schließlich auch Verbündete, etwa im Stadtrat von Leicester, der nach einigem Zögern einwilligt, dass der Parkplatz aufgerissen werden darf.

Detailansicht öffnen Hier bitte buddeln! Die reale Philippa Langley am Ausgrabungsort der Königsknochen. (Foto: Graeme Hunter/X-Verleih)

Die Universität von Leicester verfügt über einen kommerziellen archäologischen Grabungsservice, der das machen soll, den muss die Initiatorin aber bezahlen, und es fehlt das Geld, die Universität selbst kann nur einen kleineren Teil beisteuern. Langley stößt eine Art Crowdfunding unter Richard III.-Fans an - auch die gibt es, fuck you, Shakespeare! -, die nötigen Mittel kommen wie durch ein Wunder zusammen, es kann losgehen. An Tag eins der Grabungen wird man fündig.

Wenn man einen potenziellen Schurken am Wickel hat, will man ihn auch drastisch zeichnen

Das alles ist faktisch verbürgt. Einige der beteiligten Funktionäre und Archäologen haben sich inzwischen aber darüber beschwert, dass sie im Film unfair dargestellt würden. Und es stimmt schon: Frears und Coogan streuen da ein paar böse Details ein. Wenn man einen potenziellen Schurken am Wickel hat, will man ihn auch drastisch zeichnen - da folgen sie ganz dem von Shakespeare erprobten Muster. Eine fundamentale Tatsache aber ist leider unwiderlegbar: Als der Welt verkündete wurde, wem die gefundenen Knochen gehören, war Philippa Langley schon gnadenlos aus dem Bild gedrängt.

Als es um den möglichen Fund ging, saß sie noch mit auf dem Podium, beim Hauptevent der wissenschaftlichen Bestätigung aber nicht mehr. Und ans Mikrofon durfte sie dann erst, als sämtliche News-Kameras längst abgeschaltet waren, als letzte in einer Liste von zwölf Rednern. Die Universität, die eigentlich ihr Auftragnehmer war, hatte die Sache an sich gerissen und ihre eigenen Wissenschaftler, die nach dem Fund die Analyse übernahmen, in den Vordergrund gerückt. Die Amateurin war, mitsamt ihrer ganzen Leidenschaft, zum Schlusslicht geschrumpft.

Der Film zeigt das noch drastischer, als es ohnehin schon war. Er ist, wenn man so will, eine verspätete Rache. Sehr genau beschreibt er die perfiden Muster des Kleinhaltens, mit denen Frauen in jeder Lebenslage zu kämpfen haben, vor allem aber bringt er das Blut in Wallung und ist herrlich unterhaltsam. Mehr kann man von einem Kinostück über die Überreste eines mausetoten Monarchen nun wirklich nicht erwarten.

Die Uni-Funktionäre schließlich, die jetzt lauthals über Rufmord klagen, haben sie trotzdem ein wenig Mitleid verdient? Sagen wir mal so: Als sie die Chance hatten, die Initiatorin ihres Sensationserfolgs freiwillig ins Rampenlicht der Weltpresse zu stellen, und sei es nur für eine Minute - da wollten sie lieber nicht. Alles andere folgt nun daraus, oder, wie die unvergleichliche Taylor Swift es formulieren würde: Karma ist eine Katze, die im Schoß all jener schnurrt, die ein reinen Gewissen haben.