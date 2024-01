Alexander Payne macht Filme, die einem das Herz aufgehen lassen, nicht jedes Mal, aber immer wieder. Das liegt an dem unvergleichlichen Verhältnis, das er zu seinen Figuren hat. Er sieht sie, wie sie sind, mit ihren Charakterschwächen und Marotten, aber mit einem warmherzigen, vergebungsfreudigen Blick. Weil es genau das ist, was Menschen ausmacht: Sie sind allesamt unvollkommen, und weil die Vergebungsfreude eine der schönsten Emotionen überhaupt ist, sollte das auch so bleiben.

Die beiden Typen, die Paul Giamatti und Thomas Haden Church in Paynes "Sideways" spielen, poltern durch die kalifornischen Weinberge und sind dabei eine fleischgewordene Bitte um Entschuldigung; und George Clooney als werdender Witwer in "The Descendants", der zu sich plötzlich selbst um seine Kinder kümmern muss, ist rührend in seiner Verzweiflung. Nirgends wirkte Clooney so menschlich, winzig und groß zugleich wie in jener Szene, in der ihn Payne in Pantoffeln die Auffahrt hinunterrennen ließ. Die Szene ist zum Weinen witzig - weil sie daran gemahnt, dass die Würde des Menschen in jedem Augenblick flöten gehen kann.

In Paynes neuem Film "The Holdovers" geht es um einen Lehrer, einen seiner Schüler und eine Haushälterin. Sie harren, weil sie sonst keiner will, über die Feiertage zusammen in einem verlassenen Internat aus. Und diesmal lässt Payne seinen Hauptdarsteller Paul Giamatti laufen, mit ähnlichem Effekt wie einst bei Clooney - es geht einen Flur hinunter, auf der Jagd nach einem Schützling. Das ist nicht ganz so genüsslich inszeniert wie damals. Aber Payne hat diesem Geschichtslehrer Paul Hunham, den Giamatti spielt, ja auch schon genug andere Lasten auferlegt.

Eine solche Figur nicht vorzuführen, schon das ist ein Kunststück

Hunham hat ein Glasauge und ein Alkoholproblem, außerdem, das wird in "The Holdovers" mehr als einmal thematisiert, riecht er irgendwie nach Fisch. Seine Schüler lieben ihn nicht besonders, was aber mit den genannten Eigenschaften wenig zu tun hat, es liegt an seiner Strenge und daran, dass er sie so genüsslich für ihre Inkompetenz abkanzelt. Payne und Giamatti zeichnen diesen Kerl ohne jeden Zynismus - eine solche Figur zu schaffen und sie dabei nie vorzuführen, ist schon für sich genommen ein Kunststück.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Irgendwo in der Weite der USA gibt es bestimmt noch immer einen frustrierten Paul Hunham, der den Verlust akademischer Standards beklagt. Aber "The Holdovers" spielt gar nicht im derzeitigen Amerika, in dem Eliteunis unter Beschuss geraten sind, weil sie einen zweistelligen Prozentsatz ihrer Plätze an die Nachkommen von Ehemaligen und Sponsoren vergeben. Alexander Payne hat seinen Film im Jahr 1970 angesiedelt.

Im besten Sinne sieht das Ergebnis nun so aus, als wäre tatsächlich damals gedreht worden - ein Ort wie Barton, die Schule, die im Film schon seit hundert Jahren existieren soll, ist sowieso aller Zeit entrückt; und dass Payne es nicht übertreibt mit der Siebzigerjahre-Musik und den dazugehörigen modischen Accessoires, lässt "The Holdovers" noch weniger nach Kostümfilm aussehen, und noch mehr nach einem fünfzig Jahre lang verschollenen Meisterwerk.

Payne, Giamatti und den Autor - David Hemingson, Jahrgang 1964, der vorher Fernsehdrehbücher geschrieben hat, gibt hier seine spätes Kinodebüt - verbindet auch die Erfahrung, in den Siebzigerjahren selbst ein Internat besucht zu haben, wie Paul Giamatti im Interview erzählt. Das hat in der feinen Zeichnung des Zusammenspiels von Regelwerk und weichen Stellen im Herzen sicherlich geholfen.

Die Hauptfigur Paul Hunham ist kein übler Kerl. Was auf den ersten Blick wirkt wie der Machtmissbrauch eines kleinen Mannes, ist im Kern dann doch ernst gemeinte Fürsorge. Nicht immer für die Schüler, manchmal einfach nur für die Welt an sich. Es wurmt Hunham, dass die kleinen Flachpfeifen, die vor ihm sitzen, eines Tages durchstarten werden, obwohl sie keinen blassen Dunst von Geschichte haben und es fast unmöglich ist, ihnen Altgriechisch beizubringen.

Und das alles nur, stöhnt er immer wieder, weil die Eltern dieser arroganten Schnösel das Geld für ein Eliteinternat haben. Tatsächlich sind einige der Jungs, die er über die Feiertage hüten soll, echte Nervensägen. Einer piesackt die Kleineren, versagt in jeder Klausur und ist doch von seinem angeborenen Recht auf einen Studienplatz in Cornell überzeugt; ein anderer wartet nur drauf, dass sein Vater ihn doch noch mit dem Helikopter abholt und in einen Luxus-Skiort mitnimmt, was auch passiert.

Als Weihnachten naht, sind außer dem Hausmeister nur noch drei Menschen in der Schule übrig: Hunham, die Köchin Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph), deren Sohn gerade in Vietnam gefallen ist und die ihre Trauer mit Schroffheit übertüncht, und der Schüler Angus Tully (Dominic Sessa), der seinen Schmerz hinter Arroganz verbirgt- seine Mutter will ihn nicht bei sich haben, sie will lieber mit ihrem neuen Mann über die Feiertage verreisen.

Detailansicht öffnen Die drei Verbliebenen müssen zusammenhalten: Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph und Paul Giamatti (von links) in "The Holdovers". (Foto: Seacia Pavao/Universal Pictures)

Paul Giamatti hat für seinen Auftritt bereits einen Golden Globe bekommen und ist nun als bester Hauptdarsteller bei den Oscars nominiert, Da'Vine Joy Randolph als beste Nebendarstellerin. Dominic Sessa ist den beiden fast ebenbürtig. Manchmal schaut er wie ein verlorenes Kind, nur um im nächsten Moment wieder ein Teufelchen in seinen Augen aufblitzen zu lassen. Er steht hier zum allerersten Mal vor der Kamera, von ihm wird man noch hören.

Man sieht eine Zeitenwende, einen Clash der Generationen

Diese traurige Notgemeinschaft, die dann auch noch widerrechtlich auf Reisen geht, ist abwechselnd komisch und rührend. Tully versucht erst, seinen verhassten Lehrer in den Wahnsinn zu treiben. Die Köchin Mary versieht alles mit schwarzhumorigen Kommentaren. Manchmal, wenn sie die Gerichte, die sie aus den Resten in der Kühlkammer fabriziert hat, auf den Tisch knallt, auch nonverbal.

Die wachsende Empathie füreinander - irgendwann taut auch Tully auf - erzeugt so eine Art Weihnachtswunder. Hunham und Mary raufen sich schnell zusammen, weil sie weiß, dass er der Einzige ist, der klar sieht, was ihr widerfahren ist: Ihr Sohn ist der einzige schwarze Schüler in Barton gewesen, und das auch nur, weil sie dort arbeitete - und bei der Armee ist er gelandet, weil sie kein College bezahlen konnte.

Es ist eine Zeitenwende, die man hier sieht, ein Clash der Generationen - und das rückt den Film dann doch wieder nah an die Gegenwart heran. Manche Dinge gelten sowieso immer: Die Aufrichtigkeit, die Hunham predigt, war und ist eine gute Idee; Diskriminierung hat immer noch viel mit der Verteilung von Wohlstand zu tun; und es schadet nicht, sich daran zu erinnern, dass Zusammenhalt nicht daraus entsteht, dass man die Welt auf dieselbe Art sieht, sondern aus der Anerkennung der Sorgen und Nöte von Menschen, die ganz anders sind als man selbst.

Warum eine so kleine Geschichte am Ende ein so großer Film ist, für fünf Oscars nominiert und sogar als bester Film? Weil er großartig vom Gestern erzählt und dabei so viel über die Gegenwart sagt. Weil sich, wenn Menschen so liebevoll in ihrer Unvollkommenheit nachgezeichnet werden, jede einzelne Figur wie ein Blick in den Spiegel anfühlt. Und weil am Ende Tully und Hunham wieder wissen, was wichtig ist. Im Idealfall kann man an dieser Weisheit teilhaben, zumindest für ein paar Momente nach dem Ende dieses wunderbaren Films.

The Holdovers, USA 2023 - Regie: Alexander Payne. Drehbuch: David Hemingson. Kamera: Eigil Bryld. Mit: Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph. Universal, 133 Minuten. Kinostart: 24. Januar 2024.