Von Till Briegleb

Solch eine Diskussion habe es in Deutschland noch nie gegeben, rief eine euphorische Susan Neiman am Ende ins Saalmikrofon. Was die Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums und Organisatorin der großen Berliner Konferenz "Hijacking Memory - The Holocaust and the New Right" im Haus der Kulturen der Welt so in Begeisterung versetzte, das war die gemeinsame Tour des Publizisten Daniel Cohn-Bendit und des US-Politikwissenschaftlers Peter Beinart durch ein Minenfeld explosiver Begriffe - mit der Launigkeit einer Late-Night-Show. Aber das war es nicht, was die Organisatorin der Tagung und Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums Neiman so begeisterte. Es war der faire Streit über die Kernfrage dieser viertägigen Veranstaltung: Wie es geschehen kann, dass in Deutschland mit dem Vorwurf des Antisemitismus oft Kritik an der israelischen Regierung und an der Missachtung der Rechte der Palästinenser zum Verstummen gebracht werde?