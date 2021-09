Von Gerhard Matzig

Auch in Bayern fängt in diesen Tagen wieder die Schule an. Die Ferien sind vorbei. Für alle. Sogar für die Pandemie-Politik in Deutschland. Was nun zu bösen Überraschungen führen wird, die man nun wirklich - gottgegeben, wie sie sind - nicht absehen konnte. Von A wie "Aufenthalt" (im sogenannten Klassenzimmer als Ort der Exotik) über L wie "Lüftungsgerät" (bestellen wir unter gewissen Umständen, sobald wir das Formular per Fax erhalten haben) reicht der Reigen hiobhafter Heimsuchungen bis W wie "Winter" (Winter? Echt, schon wieder?) und Z wie "Zoom" (Was auch immer das sein mag - möglicherweise eines dieser Ballerspiele aus diesem komischen neuen Dings, na .... hier: Internet!)