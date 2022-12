Jetzt ist es raus: Stefan Bachmann, Intendant in Köln, wird von 2024 an das Wiener Burgtheater leiten, diesen Palast der österreichischen Hochkultur.

Von Christine Dössel

Nun wird es also doch keine Frau. Das Wiener Burgtheater bleibt in männlicher Regisseurshand. Der Schweizer Stefan Bachmann, derzeit Intendant am Schauspiel Köln, wird 2024 die Direktion des traditionsreichen Hauses übernehmen. Er folgt auf Martin Kušej, dessen ausstehende Vertragsverlängerung in den letzten Monaten zur Hängepartie wurde, bis sich immer klarer herauskristallisierte, dass der in Wien und an seinem Haus eher unbeliebte Kušej wohl keine Chance haben würde, obwohl er unbedingt bleiben wollte. Erst einen Tag vor der öffentlichen Bekanntgabe zog er dann die Reißleine und seine Bewerbung selber zurück, grollend. Da dürfte er schon gewusst haben, dass Stefan Bachmann ihn ablösen wird.