Proteste für die Freilassung von Pablo Hasél: In Barcelona kam es am Dienstagabend zu Straßenschlachten mit der Polizei, Müllcontainer brannten.

Von Karin Janker, Madrid

"Hey, Tyrann, das hier geht nicht nur an deinen Vater", rappt Pablo Hasél in seinem neusten Song "Ni Felipe VI". Es ist eine Botschaft an den spanischen König: "Wir sind der Zorn, der die Revolution will, du wirst uns nicht betäuben." Haséls Stil ist nicht der des plumpen Gangster-Raps, seine Texte sind hochpolitisch, sehr links und antimonarchistisch. Für den spanischen Staat aber ist er genau deswegen ein Gangster.