Nach einem unterirdischen Bauprozess und historischen Wutprotesten steht der Rohbau von Stuttgart 21. Besuch an einem Ort, an dem man plötzlich wieder an die Zukunft glaubt.

Von Gerhard Matzig

Hunderttausende Menschen haben seit 2016 in organisierten Führungen die größte Wutbaustelle Deutschlands, ja den größten Beton-Beef der Welt besucht: Stuttgart 21. Erdacht für zweieinhalb Milliarden Euro, damals Mitte der Neunzigerjahre. Im März 2022 haben sich die Baukosten angeblich fast vervierfacht. Andere glauben: Das reicht nicht mal. Und das ist Steuergeld - plus dem, was man für Bahnfahrten ausgibt, die es dann gar nicht gibt. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Zehn Milliarden Euro. Wie viele Wärmepumpen sich Robert Habeck davon kaufen könnte.