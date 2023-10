Nachruf auf Piper Laurie:Die Rebellin

Von David Steinitz

Die Schauspielerin Piper Laurie hieß eigentlich Rosetta Jacobs - aber als sie mit 17 ins Filmgeschäft einstieg, war Hollywood eine noch gnadenlosere Modelliermaschine als heute. Ende der Vierziger behandelten die großen Studios Schauspieler - und noch mehr: Schauspielerinnen - wie Puppen, mit denen man machen konnte, was man wollte. Die junge Rosetta unterschrieb einen Vertrag bei Universal, und dort benannte man sie in Piper Laurie um und besetzte sie als schüchternes junges Mädchen, als love interest für ältere Männer. Ihre erste Rolle spielte sie 1950 neben dem Hollywood-Superstar Ronald Reagan, der noch weit von seiner Politkarriere entfernt war. In ihrer Autobiografie "Learning to Live Out Loud" berichtete sie später, Reagan, damals schon Mitte vierzig, sei ihr erster Liebhaber gewesen. Der deutsche Titel des gemeinsamen Films, ausgerechnet: "Alter schützt vor Liebe nicht".