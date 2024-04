Peter Sloterdijk gibt bei seiner Vorlesungsreihe in Paris zerstreuten Europäern Nachhilfe in Identitätsgeschichte ihres Kontinents - zum Zwecke der Heilung.

Von Hilmar Klute

Peter Sloterdijk ist im schwarzen Anzug erschienen und damit deutlich festlicher gekleidet als die Zuhörer im Collège de France, jener sehr alten Universität im 5. Pariser Arrondissement, in der noch nach dem freien Prinzip der Antike gelehrt wird: Fach greift in Fach, Diskurs läuft in Diskurs, und ausgerechnet aus der Absage an die akademische Verschultheit wurde daraus eine der glänzendsten Hochschulen der westlichen Welt. Schwarzer Anzug also, es geht ja schließlich um Europa, das derzeit beliebteste Land für Nekrologen verschiedener Couleur. Sloterdijk wird einigen von ihnen kräftig eins mitgeben im Verlauf seiner Inauguralvorlesung "Der Kontinent ohne Eigenschaften - Lesezeichen im Buch Europa".