Von Jens-Christian Rabe

Am 22. April jährt sich der Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant zum 300. Mal. Die berühmtesten Sätze des bedeutendsten Philosophen der Neuzeit wird man dann wieder und wieder hören: "Habe Mut, Dich deines eigenen Verstandes zu bedienen", "Kategorischer Imperativ", "Kritik der reinen Vernunft" und so weiter. Wer kein Kant-Kenner ist, aber zum Fest doch etwas mehr als nur eine Ahnung davon haben will, was genau mit alldem gemeint ist, für den gibt es jetzt einen Glücksfall: Daniel Kehlmanns und Omri Boehms Gesprächsbuch über Kant: "Der bestirnte Himmel über mir".