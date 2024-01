Von Christiane Lutz

Ob Käfer oder Vampir, am Ende sind wir doch alle nur traurige Menschen. So gaga das klingt, so kann man das Premierenwochenende am Wiener Burgtheater zusammenfassen. Die Inszenierungen "Nosferatu" und "Die Verwandlung" ergänzen sich bestens. Im Herzen die Frage: Wie menschlich ist der Mensch? Oder anders: Wer ist hier das Tier?