Michelle Williams beim Screening von "Die Fabelmans" in New York.

Von Philipp Bovermann

Vielleicht muss man ein Happy End in sich tragen, um eine Hauptrolle in einem Film von Steven Spielberg zu spielen. Vermutlich braucht es darüber hinaus aber auch mehr und anderes, wenn diese Rolle den Urquell all der Happy-End-Gefühle von Tiefe, Sinn und Geborgenheit verkörpern soll: die Rolle seiner Mutter. Für seinen autobiografischen Film "Die Fabelmans" hat er diese Rolle an Michelle Williams vergeben. Man sollte sich also nicht allzu sehr wundern, wenn bei einem Treffen mit ihr Gefühle aufkommen, die ein Happy End nicht nur ermöglichen, sondern auch nötig machen.