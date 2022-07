Antiamerikanismus und Antisemitismus sind sich in vielem ähnlich.

Gastbeitrag von Micha Brumlik

Während sich noch alle Welt über antisemitische Bilder aus dem globalen Süden erregt, wie sie auf der Documenta zunächst präsentiert wurden, feiert der ganz normale Antisemitismus - wenn auch in homöopathischen Dosen - fröhliche Urstände. So glaubte ein Professor für Nordamerikastudien, Josef Braml, vergangenen Freitag in einem Fernsehgespräch mit der ansonsten klugen Moderatorin Dunja Hayali anlässlich von Präsident Bidens Nahostreise etwas von "jüdischer Lobby" bemerken zu müssen. Wohl ohne sich bewusst zu sein, damit ein klassisches antisemitisches Klischee zu bedienen. Erstaunlich war auch, dass Dunja Hayali, ansonsten wirklich nicht auf den Mund gefallen, hier nicht nachhakte.