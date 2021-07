Von Tobias Kniebe

Wie man es auch dreht und wendet, man kommt dieser Frau nie ganz auf die Spur. Was man sich heute, an ihrem achtzigsten Geburtstag, auch mal eingestehen muss. Dabei sieht die Lage zunächst einfach aus: May Spils war im Jahr 1967 das erste weibliche Wesen, das in der gar nicht mehr so jungen Bundesrepublik die Regie eines Spielfilms übernahm. Davor gab es Leni Riefenstahl, die ihre Allianz mit Hitler zwar irgendwie überlebt hatte, damals aber nur noch die Nuba in Afrika fotografieren durfte. May Spils hingegen drehte in Schwabing den Film "Zur Sache, Schätzchen" und landete gleich einen solchen Sensationserfolg, dass sie danach nie wieder arbeiten musste. Obwohl sie es gelegentlich noch tat.