In ihrem neuen Film kämpft die australische Schauspielerin Margot Robbie als Lazarett-Krankenschwester gegen eine faschistische Verschwörung.

Von Susan Vahabzadeh

Margot Robbies berühmteste Rolle war eigentlich gar keine. 2015 drehte Adam McKay seinen Film "The Big Short", und der handelt davon, wie faule Immobilienkredite die Finanzkrise von 2008 auslösten. Weil aber die Aufmerksamkeit der meisten Zuschauer auf Wanderschaft geht, sobald Reizworte wie "Subprime" oder "Shorten" fallen, setzte McKay kurzerhand Margot Robbie (die im restlichen Film gar nicht vorkommt) in ein Schaumbad. Dort erklärt sie kurz und witzig die grundlegenden Begriffe, die man verstanden haben muss, um "The Big Short" folgen zu können. Die Szene wurde die berühmteste des ganzen Films - um das zu schaffen, braucht man Charisma.