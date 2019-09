Koblenz/Berlin (dpa/lrs) - Der Schriftsteller Thomas Hettche hat eine der am höchsten dotierten deutschen Auszeichnungen für Literatur bekommen. Im Theater Koblenz wurde er am Freitagabend mit dem Joseph-Breitbach-Preis geehrt. Die Auszeichnung ist mit 50 000 Euro verbunden. Hettche, geboren 1964 im mittelhessischen Treis an der Lumda, lebt als freier Schriftsteller in Berlin und in der Schweiz.

Die Jury hatte ihn als einen "eminenten Stilisten" gewürdigt, "der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten der letzten Jahrzehnte in innovativer Form mitgestaltet hat und seit seinem 1989 erschienenen Romandebüt "Ludwig muss sterben" zu den herausragenden Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehört".

Hettche ging in seiner Dankesrede laut Manuskript unter anderem auf die Zerrissenheit der heutigen Zeit, einen sich ändernden Stellenwert der Künste und die Frage nach gegenwärtigen Identitäten ein. Seine Auszeichnung nannte er einen "wunderbaren Preis".

Seit 2018 ist der vielfach prämierte Autor auch Honorarprofessor am Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der Technischen Universität Berlin. Für die Laudatio am Freitag war der Verlagslektor Christian Döring vorgesehen.

Bisherige Träger des Joseph-Breitbach-Preises sind unter anderem Arno Geiger, Dea Loher, Reiner Stach, Brigitte Kronauer, Ingo Schulze, Dieter Wellershoff, Herta Müller, Raoul Schrott und Ursula Krechel. Breitbach (1903-1980) war ein deutsch-französischer Schriftsteller und Publizist aus Koblenz, der seit 1929 überwiegend in Frankreich lebte.