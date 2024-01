Sollte im Sommer für vier Wochen nach Essen kommen: die New Yorker Künstlerin Laurie Anderson

Die New Yorker Performance-Künstlerin Laurie Anderson sollte an der Folkwang-Universität unterrichten. Als Nachfragen zu ihrer Unterschrift unter einem israelkritischen Appell auftauchen, wirft sie hin.

Von Jörg Häntzschel

Vor zwei Wochen konnte die Essener Folkwang-Universität gute Nachrichten verkünden. Die vor einem Jahr eingerichtet Pina-Bausch-Professur würde in diesem Sommersemester an die Performance-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson verliehen. Bei der ersten Runde im vergangenen Jahr kam Marina Abramović, ihr Projekt zog 10 000 Besucher an.