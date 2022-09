Von Susan Vahabzadeh

Die Dürre, die verheerenden Waldbrände, die Europa in diesem Sommer durchmacht, haben die Dürre und die Waldbrände in Kalifornien, die es dort schon so lange und so häufig gibt, ein wenig aus dem Blickfeld gedrängt. Kalifornien hat diesen Sommer das dritte Dürrejahr in Folge erlebt. In Los Angeles, der Hauptstadt der Unterhaltungsbranche, muss Wasser gespart werden. Gärten dürfen beispielsweise nur noch zweimal in der Woche für acht Minuten bewässert werden. Felder liegen brach, Brunnen sind ausgetrocknet. Zu dem Gebiet, das vom Las Virgenes Municipal Water District versorgt wird, gehört auch die Luxuskleinstadt Hidden Hills im Los Angeles County. Der Las Virgenes Municipal Water District rückte seine Sorgen in der vergangenen Woche ins Rampenlicht. Der Wasserversorger hat Journalisten auf Nachfrage erstaunlich präzise informiert: In der Los Angeles Times konnte man dann ganz genau nachlesen, wer die schlimmsten Wassersünden im Hoheitsgebiet des Las Virgenes Municipal Water District begangen hatte.