31. Oktober 2018, 17:33 Uhr Jazzfest-Leiterin Nadine Deventer "Der Jazz ist von einem Gleichgewicht weit entfernt"

Mit Nadine Deventer leitet zum ersten Mal in mehr als 50 Jahren eine Frau das Berliner Jazzfest. Ein Gespräch darüber, wie politisch Jazz ist - und wie frauenfeindlich die Szene.

Von Jan Kedves

Es kommt Bewegung in den Jazz: Abgesehen davon, dass sowohl Bands wie auch das Publikum in den vergangenen Jahren wieder jünger und hipper wurden, scheint sich auch an der viel beklagten Männerdominanz in der Szene allmählich etwas zu ändern. Jüngstes Anzeichen: Mit der 41-jährigen Kuratorin und Dramaturgin Nadin Deventer leitet zum ersten Mal eine Frau das traditionsreiche Jazzfest Berlin, das am Donnerstag beginnt. Sie will vor allem Frauen auf die große Bühne helfen - und wird von einigen alteingesessenen männlichen Szenegrößen argwöhnisch beäugt und kritisiert.

SZ: Frau Deventer, das Programm des ersten von Ihnen verantworteten Berliner Jazzfests ist in geschlechtergerechter Sprache verfasst, es ist durchgehend von Musiker*innen die Rede. War es schwer, das durchzusetzen?

Nadin Deventer: Nein, das machen wir bei den Berliner Festspielen, deren Teil das Jazzfest ja ist, schon seit einigen Jahren so. In meinem privaten Umfeld schaffe ich es noch nicht immer, jede E-Mail und SMS zu gendern. Aber in offizieller Kommunikation befürworte ich geschlechtergerechte Sprache. Weil sich mit ihr das Bewusstsein dafür schärfen lässt, dass es in der Gesellschaft immer noch eine Schieflage gibt.

Diese Schieflage wird im Jazz vielleicht besonders deutlich, wenn an einigen Spielorten Ihres viertägigen Programmes die Musiker*innen alle männlich sind...

Es gibt keinen einzigen Festivalabend ohne Frau auf der Bühne. Natürlich gibt es auch rein männlich besetzte Acts wie zum Beispiel die zwei Konzerte im Quasimodo-Club mit dem WorldService Project aus London und dem belgisch-französischen Trio Hermia / Darrifourcq / Ceccaldi. Aber 14 der insgesamt 35 musikalischen Acts sind mit relevanter weiblicher Beteiligung, und auf der Hauptbühne im Haus der Berliner Festspiele gibt es keinen Abend ohne Musikerinnen. Darauf habe ich sehr geachtet, weil die Hauptbühne immer sehr im Fokus steht. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zum Beispiel ist dieses Jahr fest in Frauenhand. Dort spielen die Estin Maria Faust und die fantastische Elektronikerin und Organistin Kara-Lis Coverdale aus Kanada. Dass es im Jazz eben nicht nur Organisten, sondern auch großartige Organistinnen gibt, merkt man, wenn man eintaucht mit dem Anspruch, diese Frauen auch finden zu wollen.

Arbeiten Sie mit einer Quote?

Nein. Mir geht es in allererster Linie um Qualität - um diese magischen Momente, in denen jeder im Raum, egal wie Jazz-geschult oder ungeschult die Person ist, merkt: Hier passiert gerade etwas Besonderes. Ich achte aber darauf, dass Frauen mit einer starken Stimme im Jazz auf der großen Bühne gesehen werden. Und wir haben uns kürzlich als erstes deutsches Jazz-Festival der internationalen Initiative Keychange angeschlossen, wie übrigens auch das Hamburger Reeperbahn-Festival und das Musicboard Berlin. Keychange will bis 2022 in den Line-ups von Clubs und Festivals ein Verhältnis von 50:50 erreichen. Das ist eine Absichtserklärung. Und ambitioniert. Für ein viertägiges Festival mit 30 bis 35 Acts und Projekten pro Jahr ist es aber natürlich möglich, das zu gewährleisten.

Begegnen Sie in Ihrer Arbeit Männern, die das hohe Ideal der Freiheit im Jazz gerne so ummünzen wollen, dass der Jazz doch bitte auch frei von Gender-Debatten bleiben soll?

Klar. Mir begegnen auch Männer, die sagen: Ich hab doch gar nichts gegen Frauen! Und in meinem Kopf vervollständige ich den Satz dann: ... solange sie uns zuarbeiten. Die Schlüssel- und Führungspositionen sind nämlich nach wie vor männlich dominiert - das belegt die Studie "Frauen in Kultur und Medien", die der Deutsche Kulturrat 2016 veröffentlicht hat. Und insbesondere der instrumentale Jazz ist immer noch ein patriarchal geprägtes System. Die Union Deutscher Jazzmusiker hat in ihrer "Jazzstudie 2016" ermittelt, dass 86 Prozent der in Deutschland lebenden und arbeitenden Jazz-Instrumentalisten Männer sind. Der Jazz ist von einem Gleichgewicht weit entfernt. Es gab in Deutschland auch noch nie eine Jazz-Professorin im Instrumentalbereich - bis 2018. In diesem Jahr ist die Schlagzeugerin Eva Klesse zur Professorin in Hannover berufen worden. Und ich bin nun die erste Leiterin des Jazzfest Berlin in seiner 54-jährigen Geschichte.

Ihre Ernennung hat zu gönnerhaft altväterlichen beziehungsweise ordentlich misogynen Ausfällen geführt. Der Blog Jazzcity schreibt unter der Überschrift "Kann Nadin Berlin?" über Sie: "Aus ihrem früheren Wirkungskreis sind keine entsprechenden Leistungen überliefert" - aber, nun ja: "Warum soll nicht auch diese Kandidatin mit ihren Aufgaben wachsen?"

So etwas passiert ständig, wobei ich auch unglaublich viel Zuspruch und Unterstützung aus der nationalen und internationalen Szene aus allen Altersgruppen bekomme, ohne die ich den Job gar nicht machen würde. Derselbe Herr hat zu meiner Berufung auf seinem Blog geschrieben, es ginge ein Aufschrei durch die Szene. Wer ist diese Szene eigentlich? Den Eintrag hat er mittlerweile gelöscht, vielleicht kam da Gegenwind? Ich habe mich nicht bei ihm beschwert. Wenn ich mich darum kümmern müsste, jeden Jazz-Journalisten in Deutschland zu überzeugen oder zu besänftigen, könnte ich meinen Job nicht mehr machen. Oft beziehen sich diese Kritiker ja auch auf mein Alter und meine angebliche Unerfahrenheit.