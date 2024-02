Jan Assmann, geboren 1938, war von 1976 bis 2003 Professor für Ägyptologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Von Gustav Seibt

Jan Assmann, der Ägyptologe und Kulturtheoretiker, gehörte zu den überragenden Gelehrten, die mit allen Wassern der Forschung gewaschen, mit ihren Techniken und Voraussetzungen bis ins handwerkliche Detail vertraut sind; aber er verlor sich dabei aber nicht in zerklüfteter Einzelforschung, sondern wagte große Thesen mit weiten Durchblicken - in einer Sprache, die sich leicht liest und fast Mühelosigkeit suggeriert. So sprach Assmann je länger desto mehr zu einem globalen Publikum von Intellektuellen, Theoretikern und Literaten.