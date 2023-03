Von Andrian Kreye

Am Freitag hat die italienische Datenschutzbehörde GPDP das kalifornische Startup-Unternehmen OpenAI aufgefordert, mit sofortiger Wirkung seinen Chatbot ChatGPT davon abzuhalten, die Daten italienischer Bürger zu verarbeiten. Weder sei die Privatsphäre noch der Schutz personenbezogener Daten garantiert. Außerdem fehle bei dem Chatbot ein Jugendschutzfilter, obwohl die Firma die Nutzung nur für Jugendliche ab 13 Jahren empfiehlt. Die Behörde erklärte, "dass das Fehlen eines Filters zur Überprüfung des Alters der Nutzer dazu führt, dass Minderjährige Antworten erhalten, die für ihren Entwicklungsstand und ihr Selbstbewusstsein völlig ungeeignet sind."

Die Firma hat nun 20 Tage Zeit, die Behörde zu informieren, welche Maßnahmen sie ergriffen hat, um die italienischen und europäischen Daten- und Jugendschutzgesetze einzuhalten. Sonst droht eine Strafe von 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes.

Italien ist damit die erste westliche Nation, die aktiv gegen die neue Generation künstlicher Intelligenz vorgeht. Am Donnerstag hatte der Europäische Verbraucherverband in Brüssel schon an die Europäische Union appelliert, die neuen Chatbots auf ihre Daten- und auch sonstige Sicherheit hin zu untersuchen. Die EU bereite zwar ein umfangreiches Gesetzespaket zum Umgang mit künstlicher Intelligenz vor, aber das dauere noch lange, so die Verbraucherschützer.

Italiens Vorstoß kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Warnungen vor KI und Appelle an das Startup OpenAI häufen. Die meiste Aufmerksamkeit bekam ein offener Brief, den das Future of Life Institute veröffentlichte, eine 2014 von Wissenschaftlern und Unternehmern gegründete Organisation, die sich mit der Sicherheit von KI beschäfigt. In dem Briefn forderten prominente Unternehmer wie Tesla-Gründer und Twitter-Chef Elon Musk, Intellektuelle wie der Bestsellerhistoriker Yuval Noah Harari und KI-Forscher wie Stuart Russell ein Moratorium von sechs Monaten, währenddessen keine künstlichen Intelligenzen mehr trainiert werden.

Kritik an künstlicher Intelligenz gibt es in jeder Lautstärke, von vernünftig bis hysterisch

Der Brief ist umstritten. Zum einen wird das Institut von Elon Musk unterstützt, der eigene Pläne für die Entwicklung von KI hat. Zum anderen beschreibt der Brief die Gefahr durch künstliche Intelligenz mit einem nach Science Fiction klingenden Unterton, als ob hier die Existenz der menschlichen Spezies auf dem Spiel stehe. Solcherlei Übertreibung hilft vor allem Firmen, die ihre Artifical Intelligence-Anwendungen verkaufen wollen. Denn sie schreibt der Technologie Fähigkeiten zu, die sie gar nicht hat, und gaukelt einen technischen Stand vor, hinter dem die Maschinen tatsächlich noch sehr hinterherhinken. So werden Politiker von den eigentlichen Gefahren abgelenkt: von der Automatisierung von Arbeitsplätzen, der Produktion von Falschnachrichten und der mangelnden Datensicherheit. Harari war vergangene Woche schon in die Kritik geraten, weil er in der New York Times einen Meinungsartikel veröffentlichte, der KI als Gefahr für die Menschheit noch drastischer ausmalte. Seriöse Wissenschaftler bezeichneten den Text als "Science Fiction".

Doch es gibt auch seriöse Stimmen, die eine Pause bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz fordern. Journalisten wie den Technologie-Experten Casey Newton etwa. Der gab in seinem Newsletter zu, dass er selbst auf die KI-Fälschung des Bildes vom Papst im Puffer-Mantel hereingefallen sei. Solche Fälschungen seien schon Grund genug, um innezuhalten. Der Kolumnist Ezra Klein warnte vor den Geschäftsmodellen, mit denen Digitalkonzerne Nutzer mit Hilfe von elaborierter KI noch mehr manipulieren könnten als mit der einfachen KI der sozialen Netzwerke und Shoppingseiten.

In Europa hat sich Sarah Spiekermann, die Leiterin des Instituts für Wirtschaftsinformatik & Gesellschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, der Forderung nach einer KI-Pause von sechs Monaten angeschlossen, aber sie geht noch weiter. Von allen Einwürfen ist ihrer der bisher konkreteste. Sie schlägt vor, dass sämtliche KI-Modelle nach dem ISO/IEEE 24748-70-Standard geprüft werden. Das ist ein Verfahren, den sowohl die Internationale Organisation für Normung (ISO) als auch der Weltdachverband für Ingenieure (IEEE) adaptiert haben. Spiekermann leitete die Entwicklung dieses Verfahrens. Es sieht vor, dass bei Design und Konstruktion von Systemen ethische Standards und Werte beachtet werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass in einer künstlichen Intelligenz Mechanismen eingebaut sind, die Daten- und Jugendschutz garantieren, wie es die italienische Datenschutzbehörde nun fordert.

Bis zum Freitagabend äußerten sich weder OpenAI noch die Twitter-eifrigen Chefs des Unternehmens, Sam Altman und Greg Brockman, zu den Strafandrohungen aus Italien.