Von Livia Lergenmüller

"Over and Out", schreiben die Brüder Matt Duffer und Ross Duffer auf Twitter, es ist eine Nachricht aus dem Inneren des Writers' Room für die Serie "Stranger Things". Unter den Umständen des gegenwärtigen Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood sei es nicht möglich, weiter an der Serie zu arbeiten. Das Schreiben ende nämlich nicht bei Produktionsbeginn, so die Duffers. "Wir hoffen, dass bald ein fairer Kompromiss erreicht wird und wir alle zurück an die Arbeit können."