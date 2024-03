Von Nils Minkmar

In diesen Tagen wird die Kluft zwischen häuslicher Zufriedenheit und öffentlicher Ratlosigkeit besonders deutlich. Vor dem langen Osterwochenende wird geplant, besorgt und überlegt, was man mit der schönen Zeit anfangen könnte. Eier werden geleert und bemalt, man putzt, kocht, backt und schenkt. Viele verreisen, andere kümmern sich um den Balkon, treffen Freundinnen und Freunde und wagen einen Osterspaziergang mit Regenschirm. Das alles gehört zur guten Sphäre, zu jenem Bereich, aus dem die Menschen in Deutschland ihre Zuversicht beziehen. Eine Studie des Marktforschungsinstituts Yougov hat kürzlich ergeben, dass sechs von zehn Deutschen sich als glücklich oder sogar sehr glücklich bezeichnen. Allenthalben ertönte, als die Studie rauskam, ein neudeutsches What?? Wir und glücklich?