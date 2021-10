Mit einer Begrenzung des Wachstums, heißt es oft. Aber so einfach ist das nicht. Der Ökonom Giorgos Kallis beschreibt in seinem Buch, wie wir uns beschränken sollten - und trotzdem glücklich sein können.

Von Jens-Christian Rabe

Unter Klima- und Umweltschützern gilt es schon länger als ausgemacht, dass das einzige Wirtschaftswachstum, das der Planet auf Dauer noch verkraften können wird, eher gar kein Wachstum ist. Die englische Parole lautet: "The only sustainable growth is de-growth." Die deutschen Stichwörter sind - wie üblich etwas weniger bündig - Wachstumsrückgang oder Postwachstumsgesellschaft. Das Problem ist bloß: Der Logik der Welt, wie wir sie kennen, ist ein Wachstumsrückgang vollkommen fremd. Degrowth ist für unser Denken das absolut Andere. Und zwar letztlich über alle wesentlichen politischen Lager hinweg.