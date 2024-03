Unmöglich, hier nicht an Andi Scheuer zu denken

Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer 2020 in Berlin.

"Von hinten an die Brüste": Der Ex-Sprecher des legendären Verkehrsministers hat einen Schlüsselroman geschrieben: "Geheimnisse, Lügen und andere Währungen".

Von Roman Deininger

Es gibt gewiss so manche Figur des öffentlichen Lebens und so manche Episode der Zeitgeschichte, die mittels eines Schlüsselromans mal anständig ausgeleuchtet gehört. Tatsächlich erschienen ist nun ausgerechnet der Schlüsselroman einer, puh, Ära, die in der Vergessenheit auch nicht völlig falsch aufgehoben wäre. "Geheimnisse, Lügen und andere Währungen" ist laut Untertitel ein "Ministeriumskrimi", ein sehr unterhaltsamer sogar, das nur nebenbei, aber im Kern ist das Werk natürlich etwas ganz anderes: ein Andreas-Scheuer-Drama.