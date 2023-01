Die Comic-Kunst ist in Frankreichs Kultur fest verankert, hier die französische Kulturministerin Rima Abdul-Malak beim Besuch in Angoulême.

Von Kathrin Müller-Lancé, Angoulême

Die Aufregung war schon groß, da hatte das Festival in Angoulême noch gar nicht angefangen. Mit dem Jubiläum, es ist in diesem Jahr die 50. Ausgabe, hatte das Ganze nichts zu tun. Die polémique entspann sich am Künstler Bastien Vivès, der bei dem diesjährigen Comic-Festival eigentlich mit einer großen Ausstellung geehrt werden sollte. Das Problem: Vivès zeichnet nicht nur anspruchsvolle Graphic Novels, sondern auch mal Comics, in denen ein kleiner Junge mit einem überdimensionierten Penis Sex mit Erwachsenen hat, und in dem ein Mädchen mit übergroßen Brüsten vergewaltigt wird.