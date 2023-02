Von Nele Pollatschek

Wieder so ein Tag in der Spätapokalypse. Man wacht auf, pult das Gesicht gerade weit genug vom Telefondisplay, um die Nachrichten zu lesen, und noch bevor man die morgendliche Yogaroutine mit einem Eintrag ins Dankbarkeitstagebuch beenden konnte (oder was auch immer man morgens so macht), erfährt man, dass das Familienministerium die Einrichtung einer öffentlich einsehbaren "Meldestelle Antifeminismus" fördert. Bei selbiger handelt es sich, laut Tagesspiegel, um eine Chronik, in der "die Namen von Prominenten, bekannten Journalisten und Medien oder Vereinen veröffentlicht werden können, die sich nach dem Verständnis des Ministeriums antifeministisch äußern".