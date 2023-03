Von Andrian Kreye

Man kann nur hoffen, dass Gesetzgeber und Regierung die Stellungnahme zu den Herausforderungen der künstlichen Intelligenz (KI) mit allerhöchster Aufmerksamkeit durchlesen, die der Deutsche Ethikrat am Montag vorstellte. Was das Gremium da auf 287 Seiten abgeliefert hat, lässt sich grob vereinfacht so zusammenfassen: Künstliche Intelligenz muss ein Werkzeug bleiben, über das der Mensch die absolute Kontrolle behält. Die Machtergreifung der Maschinen ist also abgesagt, wenn die Politik den Empfehlungen des Ethiskrats folgt. "KI darf den Menschen nicht ersetzen", sagte dessen Vorsitzende Alexna Buyx in Berlin.