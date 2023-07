Der Eurovision Song Contest (ESC) findet im nächsten Jahr in Malmö statt. Das gab der schwedische Rundfunksender SVT am Freitag bekannt. Es ist das fünfte Mal in Folge, dass der ESC nicht in einer Hauptstadt ausgetragen wird. In der engeren Auswahl seien noch Göteborg, Örnsköldsvik und Stockholm gewesen.

Der Leiter des ESC, Martin Österdahl, sagte, er sei begeistert, dass Malmö als Gastgeberstadt für den ESC 2024 ausgewählt wurde: "Malmö nimmt in der Geschichte des Wettbewerbs einen besonderen Platz ein, denn es war bereits 1992 und 2013 - nach Loreens letztem Sieg - erfolgreich Gastgeber des Wettbewerbs." Die schwedische Sängerin Loreen hatte im Jahr 2012 und im Mai diesen Jahres erneut den ESC gewonnen.

Der ESC wird am 7., 9. und 11. Mai 2024 stattfinden.