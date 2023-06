Drag-Lesung für Kinder in München:Die Eskalation

Von Kathleen Hildebrand

Als der kleine Prinz und der Fuchs Freunde geworden sind, klappt Eric BigClit das Buch zu und sagt: "Sie sind Freunde geworden, obwohl sie ein Mensch und ein Fuchs sind. Weil Freunde wichtig sind." Dann fragt er die Kinder, die mit ihren Eltern im Raum sitzen: "Habt ihr auch Freunde?" und ein Kind ruft: "Ich will dich als Freund! Und dich!" Mit dem zweiten "dich" ist Vicky Voyage gemeint, die Dragqueen im weißen Prinzessinnenkleid mit der weißblonden Perücke. Man kann nur ahnen, was für ein Gefühl da in diesem Moment durch die beiden gehen muss. Nach allem, was war. Von draußen dringt das Gebrüll der Demonstranten herein.