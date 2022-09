Von Kathleen Hildebrand

Einer Armee von Orks gegenüberzustehen, kann nicht viel schlimmer sein. Nach Ankündigungen, Teasern und Trailern wird nun das, was wahrscheinlich die teuerste bislang produzierte Serie ist, der Welt präsentiert, und das heißt: den Abertausenden kritischen "Herr der Ringe"-Fans, die seit Monaten wenig anderes bewegt, als sich auszumalen, wie gewaltig und grotesk "The Rings of Power" scheitern könnte. Wie die Serie den Geist des heiligen J.R.R. Tolkien verraten, seine universelle Geschichte von links politisieren, das Erbe seines Kino-Propheten Peter Jackson beschmutzen und überhaupt alle enttäuschen wird, die wirklich verstehen, worum es in dieser größten Erzählung des 20. Jahrhunderts geht.